В Омской области режим повышенной готовности продлили до 30 апреля

ОМСК, 29 марта. /ТАСС/. Региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области принял решение продлить режим повышенной готовности до 30 апреля включительно, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. Жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и перейти на режим удаленной работы.

"На заседании оперативного штаба решили: продлить режим повышенной готовности до 30 апреля включительно; сохранить рекомендацию о соблюдении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет до 30 апреля включительно. Работодателям рекомендуют перевести эту категорию на режим удаленной работы", - говорится в сообщении.

За последние в сутки в регионе заразились коронавирусом 102 человека, 65 из них лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии в Омской области коронавирус выявлен у 43 584 человек, из которых 35 460 выздоровели, 1 318 умерли.