При аварии на паровом котле в Красноярском крае пострадали три человека

КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Три человека госпитализированы после аварии на паровом котле в пункте приема древесины в поселке Нижний Ингаш в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"30 марта 2021 года, в 08:00 (04:00 мск) в пожарно-спасательную часть поселка Нижний Ингаш поступило сообщение об аварии на паровом котле, который использовался для сушки древесины, на пункте приема, переработки и отгрузки древесины, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью "Ориентир". В результате происшествия пострадали три человека, которые госпитализированы", - сообщил представитель ведомства.

Прокуратура начала проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению организацией и ее сотрудниками требований трудового законодательства и законодательства в области промышленной безопасности. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что силы и средства этого ведомства не привлекались к ликвидации ЧП.