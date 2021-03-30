Экс-чиновника обвинили в халатности из-за оползня возле многоэтажного дома в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Обвинение в халатности, приведшей к оползню возле многоквартирного жилого дома в Красноярске, ущерб от которого превысил 29 млн рублей, предъявлено бывшему государственному инспектору службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Предъявлено обвинение 38-летнему бывшему государственному инспектору отдела надзора за жилищным строительством службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба")", - сообщили в СК.

В августе прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении неустановленных лиц мэрии Красноярска после оползня возле 16-этажного дома по адресу: 2-я Огородная, 22а.

По предварительной версии, обвиняемый с марта 2015 по март 2017 года не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением требований технических регламентов и проектной документации при строительстве жилого дома, не выявил отсутствие запроектированного водоотведения. Также он не указал сведений о допущенных нарушениях в актах проверок и не составил предписание об их устранении. Затем обвиняемый выдал заключение о соответствии построенного дома требованиям технических регламентов.

Летом 2020 года после сильных осадков асфальт возле многоэтажки покрылся трещинами, часть его сползла по склону вместе с ограждениями. Мэрия города ввела в районе дома ЧС техногенного характера. Выполнение мероприятий, связанных с ликвидацией обрушения грунта, осуществляется за счет средств городского бюджета. На данный момент стоимость работ превысила 29 млн рублей.