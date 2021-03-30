В Кузбассе возбудили уголовное дело после падения ребенка в колодец

КЕМЕРОВО, 30 марта. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как девятилетний ребенок провалился в открытый канализационный колодец в поселке городского типа Ижморский. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления.

"В ходе доследственной проверки установлена организация, ответственная за содержание колодцев, руководство которой пояснило, что осмотр проводят один раз в неделю, однако подтверждающая документация по факту проверок отсутствует. <…> Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении СК.

История получила широкий резонанс в начале марта текущего года, когда мама мальчика опубликовала пост в социальных сетях. Она рассказала, что ребенок возвращался из музыкальной школы и провалился в открытый люк, который находился рядом со зданием районной администрации, был заметен снегом. Мальчик смог позвонить матери по мобильному телефону, его спасли, серьезных травм он не получил.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой Кузбасса. Власти муниципалитета также сообщили, что в ходе внутренней проверки установлены виновные в инциденте должностные лица. Мастер муниципального жилищно-коммунального предприятия и заместитель главы округа по ЖКХ привлечены к административной ответственности.

По поручению губернатора в Кузбассе были организованы проверки всех канализационных люков. В Кемерове были обнаружены 17 незакрытых колодцев, нарушения были оперативно устранены. Проверки в других территориях еще продолжаются.