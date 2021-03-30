Реки в Республике Алтай начали вскрываться на неделю раньше обычного

ТАСС, 30 марта. Процессы вскрытия рек в Республике Алтай, где почти 40 населенных пунктов рискуют быть подтопленными во время предстоящего паводка, начались как минимум на пять дней раньше среднемноголетних значений. Вскрытие рек завершится в регионе к 10 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Гидрологическая обстановка в период вскрытия рек и во время прохождения первой волны половодья будет существенно отличаться от последних лет. Начались процессы вскрытия рек, это произошло на 5-10 дней раньше среднемноголетних сроков. Ожидается, что к 10 апреля повсеместно на всех реках завершатся процессы вскрытия, лишь на малых речках могут отмечаться забереги. Это может привести к заторам на реках, где заблаговременно не были выполнены превентивные мероприятия по ослаблению льда на затороопасных участках", - приводит пресс-служба слова начальника Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Декенова, сказанные им на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По последним данным, глубина промерзания почвы в большинстве районов составила 137-186 см, в Кош-Агачском районе - более трех метров. Учитывая глубину промерзания почвы и высоту снежного покрова, наиболее "тревожная" ситуация складывается в Турочакском районе.

"В целом по региону для мониторинга обстановки задействовано 23 стационарных гидрологических поста, спланирована работа 36 временных водомерных постов. В общей сложности для проведения работ по предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных паводком, спланирована группировка сил и средств общей численностью 2 тыс. 58 человек, 614 единиц техники, в том числе 33 плавсредства, три вертолета, три беспилотных летательных аппарата", - подчеркивается в сообщении.

На случай осложнения ситуации подготовлено 94 пункта временного размещения общей вместимостью более 17 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести служебную проверку в отношении главы Турочакского района Виктора Осипова, который не организовал противопаводковые мероприятия - пиление, чернение льда, его разрушение с помощью специальной техники у опор мостов. Соответствующие поручения были даны чиновнику еще 16 февраля. В случае осложнения ситуации из-за этого в зону затопления могут попасть села Дмитриевка и Озеро-Куреево с населением около 800 человек.

О паводках на Алтае

В Республике Алтай почти 40 населенных пунктов, где проживают более 14,5 тыс. человек, могут попасть в зону затопления во время первой волны предстоящего паводка. В 2020 году весеннее половодье прошло в регионе спокойно. Однако Алтай серьезно пострадал от дождевого паводка в июле. Сильные дожди в отдаленном приграничном Кош-Агачском районе нанесли ущерб дорожной инфраструктуре и сельхозугодьям: пострадали 15 мостов, пять участков дамбы.