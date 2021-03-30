Мэр Бийска подал в отставку

БАРНАУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Глава администрации наукограда Бийска в Алтайском крае Александр Студеникин подал в отставку после того, как дума города признала его работу неудовлетворительной, сообщает пресс-служба мэрии города во вторник.

"Сегодня дума города признала мою работу и, соответственно, работу сотрудников администрации города за 2020 год неудовлетворительной. Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста главы города. Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы", - цитирует пресс-служба слова Студеникина.

Мэр города обратился к депутатам города с просьбой о принятии его решения до 31 мая текущего года.

Депутаты избрали Студеникина главой Бийска в 2017 году. Бийск является вторым по численности населения городом Алтайского края, здесь проживают более 200 тыс. человек. Городу в 2005 году был присвоен статус наукограда.