Родители детей-инвалидов в Томской области смогут оставить ребенка с бесплатной сиделкой

ТОМСК, 30 марта. /ТАСС/. Администрация Томской области вводит новую социальную услугу в регионе под названием "Мэри Поппинс", которая позволит родителям детей-инвалидов бесплатно пользоваться услугой сиделки. По мнению губернатора Сергея Жвачкина, такая помощь будет востребована у родителей детей с аутизмом, которые нуждаются в постоянном присмотре.

"Знаю, родителям порой не с кем оставить особенного ребенка, чтобы самим сходить в больницу, магазин, парикмахерскую или просто отдохнуть. Услуга "Мэри Поппинс" должна была появиться в нашей области еще в прошлом году, но из-за сложной эпидситуации мы вынужденно перенесли ее на год. Сегодня область готова выступить заказчиком для оказания такой помощи семьям", - сказал Жвачкин журналистам во вторник.

Он пояснил, что воспользоваться бесплатной помощью смогут в том числе семьи, воспитывающие детей с аутизмом, которые нуждаются в постоянном присмотре. Ее смогут оказывать социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Присмотр будет предоставляться как на площадках организации, так и на дому.

В ближайшее время услугу в Томской области смогут получить около 240 семей.

Всего в Томской области проживают более 4,6 тыс. детей-инвалидов (2% от общего детского населения региона). Они получают регулярные социальные выплаты, в зависимости от группы инвалидности, участвуют в программах по адаптации инвалидов. Они, в частности, проходят реабилитацию через садоводство в специальном сенсорном саду, а также через программы наставничества. Кроме того, дети-инвалиды в Томской области получают бесплатное питание в школах и других учебных заведениях.