Жители Иркутска ощутили землетрясение в Монголии

ТАСС, 31 марта. Жители Иркутска утром в среду почувствовали подземные толчки интенсивностью 3-4 балла, эпицентр которых залегал на севере Монголии у границы с Россией. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Дата и время: 31 марта 2021 год, интенсивность: Иркутск 3-4 балла", - сообщается на сайте.

Уточняется, что координаты землетрясения составляли 51,26 широты, 100,49 долготы, энергетический класс - 14,3.

Подземные толчки периодически происходят в районах Монголии, граничащих с западной частью Бурятии, Тувой, Республикой Алтай и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. В январе 2021 года сейсмологи зафиксировали более 100 повторных подземных толчков после крупного землетрясения, произошедшего в Монголии на озере Хубсугул у границы с Россией 12 января.