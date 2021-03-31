Росавиация оценивает стоимость нового аэродромного комплекса в Иркутске в 53 млрд рублей

ИРКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Стоимость строительства нового аэродромного комплекса, включающего в том числе летное поле и взлетно-посадочные полосы, в Иркутске оценивается в 53 млрд рублей. Необходимо рассмотреть возможность возвести объект по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил в среду руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько на совещании в Иркутске по развитию аэропорта.

"По нашим оценкам, в ценах 2025 года строительство только нового аэродрома - это летное поле, взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, магистральная рулежная дорожка, места стоянки, очистные сооружения, ограждения - то, что строится за счет федерального бюджета, составляет более 53 млрд рублей. В соответствии с указом президента необходимо привлечь инвестиции не менее 20 млрд рублей для строительства аэропортового комплекса", - сказал он.

Нерадько добавил, что мероприятия по строительству нового аэропортового комплекса прошли ранжирование, в Росавиации ожидают сформированный перечень проектов, предлагаемых к реализации в 2025-2030 годах. Предложения со стороны Минтранса РФ и Росавиации подготовлены, ведомства ожидают "параметры нового бюджетного цикла".

Он отметил, что новый аэродром необходимо строить за пределами Иркутска, поэтому существенные инвестиции также понадобятся для прокладки коммуникаций, строительства дорог и ЛЭП. Необходимо рассмотреть возможность их возведения по принципу государственно-частного партнерства.

В 2015 году 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" были переданы из федеральной в областную собственность для реконструкции действующего терминала и строительства нового аэропорта с участием инвесторов. Однако инфраструктурные планы власти региона до сих пор не реализовали.

Аэропорт Иркутска находится в границах города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. Он обслуживает более 2 млн пассажиров в год.