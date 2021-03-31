В экстренные службы в Омске поступило сообщение о минировании здания мэрии

ТАСС, 31 марта. Сообщения об угрозах взрыва зданий мэрии Омска, регионального отделения партии "Единая Россия" и школы поступили в экстренные службы города днем в среду, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Поступили сообщения о "минировании" трех объектов - мэрии, отделения "Единой России" и школы", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе угрозы о минировании получили более 20 школ Омска. Подобные сообщения омские социальные учреждения получали в предыдущий раз осенью прошлого года. В октябре из-за "минирований" были эвакуированы несколько корпусов Омского авиационного колледжа. Все сообщения оказались ложными.