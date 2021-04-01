Инфекционную больницу на 500 мест в Новосибирске построят на условиях ГЧП

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Модульную инфекционную больницу на 500 мест, стоимость которой оценивается в 4,5 млрд рублей, планируется построить на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) с привлечением федерального финансирования. Региональными властями уже найден инвестор, готовый приступить к работам в этом году, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Андрея Травникова.

"Регион может рассчитывать на помощь из федерального бюджета и при строительстве новой инфекционной больницы на 500 коек. Андрей Травников подчеркнул: работы могут стартовать в этом году. Уже найден инвестор, который готов на условиях ГЧП-соглашения приступить к работам в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Ранее министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщал, что строительство инфекционной больницы власти планируют завершить в первом квартале 2022 года. По его словам, на данный объект будет выделено 4,5 млрд рублей федеральных средств. Определен участок, где разместится данный объект - Северный объезд Новосибирска. В настоящее время ведется проектирование объекта, на месте проводятся геологические работы. Планируется, что госпиталь будет иметь 500 мест, а также будет включать в себя всю прилегающую инфраструктуру, в том числе вертолетную площадку для санавиации.

Вопрос о необходимости создания в Новосибирске новой инфекционной больницы летом 2020 года поднимали депутаты регионального заксобрания, отмечавшие, что вопрос сильно обострился в ситуации с пандемией коронавируса. Ранее в связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали задействовали областной кардиодиспансер, больницу скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн, а также два федеральных медучреждения.