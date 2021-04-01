На Байкальской природной территории может появиться омбудсмен по бизнесу

ИРКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Должность омбудсмена по бизнесу может появиться на Байкальской природной территории. Об этом сообщил в четверг бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов в ответ на соответствующее предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на совместной встрече с местными предпринимателями.

"Да. Готовы рассмотреть кандидатуры [на должность омбудсмена по бизнесу на Байкальской природной территории]. Предлагайте", - сказал Титов в ответ на заявление губернатора.

Сегодня на этой территории сильно ограничена хозяйственная деятельность. На это обратила внимание владелица гостевого дома на Байкале и председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева на встрече с губернатором и бизнес-омбудсменом. Она отметила, что на Байкальской природной территории необходимо проходить экологическую экспертизу проектов строительства, но действующие нормы четко не разграничивают понятия капитального и некапитального строительства. Из-за этого у бизнеса возникают вопросы, какой проект надо направлять на экоэкспертизу, а какой нет.