Число преступлений против детей в Новосибирской области за год снизилось на 23%

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Количество преступлений против детей в Новосибирской области за год снизилось на 23% - до 1,7 тыс. случаев, при этом каждое второе преступление совершалось родителями или законными представителями несовершеннолетних. Информация опубликована в отчете уполномоченного по защите прав детей в области на сайте Заксобрания региона.

"Анализ преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних за последние три года, показал снижение количества преступлений на 35% - 339 преступлений - с 2 086 в 2018 году до 1 747 в 2020 году; рост на 7,8% количества преступлений в 2019 году - с 2 086 в 2018 году до 2 249 в 2019 году. В 2020 году количество преступлений, совершенных в отношении детей, - 1 747", - говорится в сообщении.

При этом число пострадавших несовершеннолетних в 2020 году составило более 2 тыс. человек, что на 588 человек меньше, чем годом ранее. Каждое второе преступление совершалось родителями, иными законными представителями или лицами, обязанными воспитывать несовершеннолетних. Количество пострадавших женского пола более чем в три раза превышает показатель пострадавших детей мужского пола.

"В большинстве случаев преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения. Многие инциденты, которые закончились трагедией, начинались с избиений "в воспитательных целях" - поводами служили мелкие провинности или неприязнь к своим детям", - говорится в отчете.

Число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних за год снизилось на 44,5% - с 607 до 337 случаев. Наибольшее количество таких преступлений в 2020 году совершалось знакомыми и родителями детей - 99 и 10 преступлений соответственно. Значительное количество преступлений в 2019 году объясняется увеличением выявленных сотрудниками правоохранительных органов многоэпизодных преступлений.