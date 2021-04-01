В Томской области два ЧОП лишили полученных за взятки лицензий на тушение пожаров

ТОМСК, 1 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Томской области лишил две охранные компании лицензии на тушение пожаров, которые были получены за взятку бывшему руководителю ГУ МЧС по Томской области Михаилу Бегуну. Техники и средств на эти работы компании не имели. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Томской области обратилась в Арбитражный суд Томской области с двумя заявлениями к Главному управлению МЧС России по Томской области о признании недействительными выданных в июле 2017 года ООО "Барс" и ООО "Охранная фирма "Барс" лицензий на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основание иска прокуратуры - приговор суда экс-главе томского ГУ МЧС Михаилу Бегуну.

"Судебным приговором установлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии ООО "Барс" и ООО "Охранная фирма "Барс" лицензионным требованиям на дату выдачи лицензий. В частности, обе организации не имели необходимой для осуществления лицензируемого вида деятельности пожарной техники, а также зданий, помещений и сооружений (пожарных депо), пригодных для ее размещения", - отмечается в сообщении.

Ранее СК на основании материалов регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении главы ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна, который был задержан в июле 2018 года в момент получения взятки в 300 тыс. рублей. Ему было предъявлено обвинение во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). В июле Ленинский районный суд Томска признал его виновным и приговорил к 7 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 0,9 млн рублей и лишению звания генерал-майора внутренней службы. В 2019 и в 2020 годах он был осужден по еще двум уголовным делам, возбужденным по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Суд установил, что Бегун дал указание подчиненному незаконно изыскать деньги у подконтрольных томскому ГУ МЧС коммерческих организаций, чтобы помочь оплатить услуги адвокатов для кузбасских сотрудников МЧС, проходящих обвиняемыми по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Впоследствии за взятку в 300 тыс. рублей он распорядился незаконно выдать предпринимателям лицензию на осуществление деятельности, несмотря на отсутствие необходимого для работы оборудования.