В Иркутской области театрам и циркам разрешили увеличить заполняемость залов до 75%

Ранее действовало требование о заполнении театральных и концертных залов не более чем на 50%, цирков - 40%.

ИРКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области разрешили театрам, концертным залам и циркам увеличить заполняемость залов до 75%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С 1 апреля в Иркутской области предоставление услуг в области искусства и развлечений допускается при условии заполнения театра, концертного зала, цирка зрителями не более 75% от установленного количества", - говорится в сообщении.

Кроме того, по 14 апреля продлено действие режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, в медицинских учреждениях возобновлено проведение профилактических осмотров и частично диспансеризация.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 1 апреля подтверждено 61 922 случая заражения. За время пандемии выздоровел 59 861 пациент, умерли 2 127 человек. Вакцинированы 95 292 жителя региона. У 46% населения отмечается наличие антител к новой инфекции.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим.