Саперы ЦВО подорвали 30 тыс. кв. м льда на реке на Алтае для предотвращения заторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Саперы Центрального военного округа подорвали около 30 тыс. кв. м льда на реке Бия в Алтайском крае, чтобы предотвратить заторы во время весеннего половодья. В зоне риска находились более 4 тыс. человек. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы округа.

"Саперы произвели подрывы ледового поля площадью около 30 тыс. кв. м на реке Бия в районе населенного пункта Мальцева Курья в Бийском районе Алтайского края. В зоне риска возникновения находятся населенные пункты с численностью населения свыше 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Саперы подорвали лед общим объемом около 19 тыс. кубических метров. Для устранения ледяных заторов было использовано более 1,2 тыс. кг тротила, выполнено бурение 490 лунок, толщина льда у которых составляла около 120 см.

Решение на проведение подрывных работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.