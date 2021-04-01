Массовую гибель рыбы зафиксировали в реке в Хакасии

ТАСС, 1 апреля. Массовую гибель хариуса зафиксировали в реке Белый Июс в Ширинском районе Хакасии. Специалисты Минприроды республики выясняют причины, говорится в сообщении правительства региона в четверг.

"Во вторник в сети появилось видео гибели хариуса в реке Белый Июс в Ширинском районе. Для проверки данного факта на место выехал инспектор Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Хакасия, который подтвердил произошедшее и взял несколько хвостов хариуса на экспертизу", - говорится в сообщении.

Экологи Минприроды республики совместно с представителем Центра лабораторного анализа и технических измерений по Енисейскому региону взяли пробы в реке для проведения исследования качества поверхностных вод в зоне возможного влияния промышленных предприятий на водный объект. Специалисты Росприроднадзора изучают концентрацию в воде взвешенных веществ, нефтепродуктов, цианидов, родонитов, меди, железа, цинка.

Хариус - промысловая рыба из семейства лососевых.