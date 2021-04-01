В Кузбассе выбрали лучших экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Победителями регионального этапа "Экспортер года" в Кузбассе стали пять предприятий малого и среднего бизнеса, которые в 2020 году добились лучших результатов по объемам и географии экспортных поставок. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте правительства Кузбасса.

"Для каждого предпринимателя выход на внешний рынок - это высший пилотаж. Это совершенно другой уровень принятия решений, совершенно другие риски. И то, что многие кузбасские предприятия избрали для себя эту нишу и успешно работают в ней, заслуживает огромного уважения. Сегодняшние награды - это заслуга каждого сотрудника победивших компаний", - приводятся слова заместителя председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию Сергея Ващенко.

Лучшим экспортером региона в сфере промышленности по итогам 2020 года признали компанию-производителя нефтеполимерной смолы из Кемерова "Востокполимерхим". Экспортером года в сфере высоких технологий стало digital-агентство "Атвинта", которое занимается разработкой сайтов и приложений. Среди агропромышленных компаний победителем стал производитель-экспортер кедрового ореха "Кедр экспорт". Победителем в номинации "Сфера услуг" признана компания "А42", которая оказывает рекламные услуги для зарубежных заказчиков.

В номинации "Прорыв года" отмечен завод по производству фильтров для горной техники - предприятие из Новокузнецка "Евроэлемент". В прошлом году предприятие стало участником нацпроекта "Производительность труда" и всего за полгода увеличило выпуск воздушных фильтров для горной техники более чем на 40% в смену и снизило их себестоимость за счет бережливых технологий. Все это позволило повысить конкурентоспособность продукции и нарастить объемы экспорта.

Конкурс "Экспортер года" проводится в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и направлен на то, чтобы стимулировать малый и средний бизнес активнее выходить на внешние рынки со своей продукцией и услугами. В Кузбассе это поможет диверсифицировать сырьевую экономику региона и расширить структуру регионального экспорта, более 67% от объема которого сегодня приходится на уголь.