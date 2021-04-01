Подвалы в 48 частных домах под Иркутском затопило талыми водами

ИРКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Подвалы 48 частных жилых домов затопило талыми водами в поселке Хомутово Иркутского района. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram в четверг.

"На 8 часов вечера обстановка такова - в воде 176 участков. Вода стоит в подвалах 48 домов. В зоне подтопления живут почти 500 человек", - написал Кобзев.

По его словам, люди отказываются эвакуироваться, хотя подготовлен пункт временного размещения. В зоне паводка работают оперативные службы, которые откачивают и отводят воду.

В Иркутском районе, где подтопления участков произошли также в деревнях Грановщина и Столбово, селе Урик, в среду был введен режим чрезвычайной ситуации. Самая сложная ситуация сложилась в поселке Хомутово, который находится в 15 км от Иркутска, здесь проживают порядка 10 тыс. человек.

Как сообщал ТАСС, МЧС прогнозирует точечные подтопления в Иркутской области в период весеннего половодья. В зоне риска 87 населенных пунктов.

В 2019 году Иркутская область пережила разрушительные летние паводки, когда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.