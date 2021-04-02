Новосибирский Минздрав опроверг информацию о невыплате надбавок медикам в пандемию

Ранее в соцсетях была опубликована информация со ссылкой на обращение депутата Кыштовского района Дмитрия Стакановского о невыплате надбавок медработникам, занимающимся уходом за больными COVID-19. К нему обратился местный житель района, указавший на отсутствие выплат медицинским работникам в Кыштовской ЦРБ, а также на принудительный перевод санитарок больницы в технички.

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Новосибирский Минздрав опроверг ранее распространенную в соцсетях информацию о невыплате надбавок борющимся с COVID-19 медикам и сокращении санитарок в районной больнице в отдаленном селе Кыштовка на западе региона. Об этом сообщается на сайте министерства в пятницу.

"Информация о том, что медикам Кыштовской ЦРБ не выплачивают надбавки за работу с коронавирусом, не соответствуют действительности. Все медицинские работники нашей больницы, в том числе сотрудники стационара, скорой помощи, поликлиники, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, а также контактируют с такими пациентами, в настоящее время получают специальные социальные выплаты строго в соответствии с постановлением правительства РФ", - приводит пресс-служба слова главного врача Кыштовской районной больницы Елизаветы Бородиной.

Она также утверждает, что санитарок инфекционного отделения не переводили на должности уборщиц. По словам Бородиной, должности санитарок инфекционного отделения были сокращены в штатном расписании ЦРБ еще в 2017 году.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области зарегистрировано 38 тыс. случаев заражения коронавирусом (плюс 73 за сутки), умерли 1 630 человек. В регионе действует обязательный масочный режим, а также самоизоляции для пожилых людей.