Глава Приангарья поручил принять меры по защите от воды подтопленного села

ИРКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил подготовить проектное решение инженерной защиты от талых вод села Хомутово, где в результате весеннего половодья подтоплены 176 участков. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Кобзев поручил подготовить проектное решение инженерной защиты села Хомутово по отводу талых вод", - говорится в сообщении.

Ситуацию в населенном пункте осложнило то, что на водоотводных каналах возведены самовольные постройки, которые мешают отводу воды. Этот момент власти рассмотрят на ближайшем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет представлена оценка прокуратуры. В населенном пункте работают оперативные службы. Развернуты пункты временного размещения. Кобзев поручил усилить медицинское сопровождение и организовать обходы врачами жителей подтопленных усадеб.

Всего в Иркутской области, по данным на утро пятницы, подтоплены талыми водами 258 участков в восьми населенных пунктах и трех садоводствах.

Обстановка в муниципалитете

В селе Хомутово Иркутского района талые воды подтопили 176 участков, вода зашла в подвалы 48 частных жилых домов. Население отказывается от эвакуации. В Иркутском районе введен режим ЧС. Хомутово находится в 15 км от Иркутска, здесь проживают порядка 10 тыс. человек.

В 2019 году Иркутская область пережила разрушительные летние паводки, когда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.