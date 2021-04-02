В Иркутске арестовали экс-чиновника, допустившего незаконное строительство жилого дома

ИРКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Суд отправил под стражу экс-чиновника администрации Иркутска, допустившего незаконное строительство жилого дома, который жильцов впоследствии обязали снести. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконных действий, совершенных должностными лицами, допустившими строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Иркутск, улица Пискунова, 40. Сегодня Октябрьским районным судом города Иркутска бывшему начальнику юридического отдела земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации города Иркутска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что незаконный дом построен с грубым нарушением строительных норм и требований пожарной безопасности. Он признан опасным для жизни и здоровья людей. Суд обязал собственников квартир снести дом. По информации прокуратуры, гражданам, купившим квартиры, власти не предоставили жилье в маневренном жилфонде. Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию города исполнить эти обязанности.

Как сообщал ТАСС, 29 марта стало известно о задержании бывшего сотрудника администрации Иркутска по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он допустил незаконное строительство жилого дома. Вместо того, чтобы оспорить в суде действия застройщика, чиновник заключил с ним мировое соглашение, отказавшись от исковых требований снести постройку. В результате застройщик продал все квартиры, несмотря на то, что дом не был введен в эксплуатацию.

В отношении экс-чиновника СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий").

Застройщиком была компания "Метроссо". Незаконный 11-этажный дом на 122 квартиры она возвела на улице Пискунова, строительство началось в 2008 году. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц организация обанкротилась. В 2019 году суд по иску администрации Иркутска вынес решение о сносе дома.