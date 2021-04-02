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Вскрытие рек бассейна Оби возможно раньше обычных сроков

По предварительному прогнозу, в трех районах Новосибирска паводковыми водами может затопить более пяти тысяч садовых участков

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Вскрытие рек бассейна Оби, одной из крупнейших рек в мире, возможно раньше обычных сроков - в первой или второй декаде апреля. Также вероятно образование заторов льда, сообщает в пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло.

"Из-за интенсивных осадков в осенний и зимний периоды гидрологическая обстановка на реках Новосибирской области ожидается сложная. Высота снежного покрова в бассейне Оби и запасы в нем воды составляют около или выше нормы, наибольший запас воды в снежном покрове отмечается в бассейне реки Иня. Вскрытие рек бассейна Оби возможно раньше обычных сроков - в первой или второй декаде апреля, вероятно образование заторов льда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемый приток воды в Новосибирском водохранилище в апреле может составить от 105% до 111% от нормы. По предварительному прогнозу, при повышенном сбросе паводковых вод в трех районах Новосибирска могут быть затоплены более пяти тысяч садовых участков. "Верхне-Обскому бассейновому водному управлению рекомендовано организовать оперативное регулирование режимов работы гидроэлектростанции, чтобы не допустить подтоплений", - добавили в аппарате полпреда.

Ранее сообщалось, что обильные снегопады и метели, пришедшие в Алтайский край в марте, стали причиной увеличения объемов снегозапасов бассейна Оби более чем в полтора раза от нормы. По данным главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, в 2021 году осложнить прохождение паводка может переувлажнение почвы. Всего в Сибири более 700 населенных пунктов могут попасть в зону затопления весенних паводков.

В 2019 году в Восточной Сибири прошла волна паводков. Сильно пострадала Иркутская область, летом из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.

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