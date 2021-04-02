Сотрудники СК нашли взрывчатку при обысках у одного из руководителей томской компании

ТОМСК, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления СК РФ во время обысков в производящей высокотехнологичное оборудование компании в Томске обнаружили взрывчатку, которая хранилась в сейфе офиса. Обыски шли по делу о коммерческом подкупе, который, по версии следствия, совершил исполнительный директор предприятия, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК.

"По предварительным данным, подозреваемый, являясь исполнительным директором коммерческой организации, основным видом деятельности которой является производство, ремонт технологического оборудования, 1 апреля 2021 года в дневное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил от индивидуального предпринимателя коммерческий подкуп в сумме 290 тыс. рублей, что является крупным размером, за совершение в интересах предпринимателя действий, входящих в его служебные полномочия", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Получение коммерческого подкупа в крупном размере"). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает уголовное наказание до шести лет лишения свободы.

"В ходе проведения обыска в коммерческой организации в сейфе были обнаружены взрывчатые вещества и взрывные устройства. Для их обследования, установления опасности предметов и дальнейшей транспортировки была вызвана группа разминирования ОМОН Росгвардии Томской области", - отмечается в сообщении.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, решение о возбуждении второго уголовного дела о хранении взрывчатых веществ пока не принято. Речь идет про исполнительного директора компании "Неотехника". Компания производит электростанции, блок-контейнерные системы и приборное оборудование.