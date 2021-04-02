Власти Томской области вдвое увеличили субсидии для производителей молока за восемь лет

ТОМСК, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Томской области с 2013 года почти вдвое увеличили субсидии для производителей молока - с 248 млн до 407 млн рублей, чтобы обеспечить жителей области собственной молочной продукцией, половина которой сейчас импортируется в регион из соседних областей и стран. Об этом сообщил губернатор Сергей Жвачкин на совещании по развитию молочного животноводства в регионе в пятницу.

"Восемь лет назад мы договорились с аграриями и пищевиками на 100% обеспечить жителей области качественной и доступной молочной продукцией собственного производства. Первое, что мы сделали, - стали субсидировать каждый литр реализованного молока. И если в 2013 году на эти цели в областном бюджете было 248 млн, то в этом году - уже 407 млн рублей", - сказал губернатор.

Он также сообщил, что в Томской области с 2015 года производство молока в хозяйствах всех категорий выросло почти на 11% и по итогам прошлого года превысило 147 тыс. тонн. В том числе увеличился надой с одной коровы до 7 тыс. кг, что превышает показатели в СФО и других регионах России.

Как сообщил на совещании вице-губернатор Андрей Кнорр, в том числе благодаря мерам поддержки производство сыров за пять лет выросло в регионе в 26 раз, сметаны - на 84,3%, масла сливочного - на 26,6%, кисломолочных продуктов - на 86,4%.

"Серьезным стабилизирующим фактором является государственная поддержка. Она доступна по всем основным направлениям - на повышение продуктивности (на 1 кг молока), на племенное животноводство, на приобретение племенного молодняка, льготное кредитование. Наши перерабатывающие предприятия активно пользуются механизмом льготного кредитования и привлекают льготные кредиты (до 5%) на закуп молока-сырья", - отметил он.

Сейчас в регионе обеспеченность собственной продукцией составляет 50%, а молочную продукцию импортируют из Новосибирской, Кемеровской, Белгородской, Московской областей, Алтайского края, Удмуртской Республики, Казахстана, Белоруссии и Финляндии. Сейчас, по словам Кнорра, прорабатываются новые меры для развития отрасли, в числе которых дозагрузка мощностей переработчиков, а также создание и вывод на рынок новых нишевых продуктов, например, диетического мороженного и сгущенного молока.