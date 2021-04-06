Ростехнадзор приостановил работу цеха крупного завода станков в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора на 90 суток приостановило работу литейного цеха новосибирского завода "Тяжстанкогидропресс" - крупнейшего производителя металлообрабатывающих станков - из-за нарушений техники безопасности, сообщается во вторник на сайте ведомства. Как сообщалось ранее, в конце марта завод был отключен от электроэнергии из-за долгов, а его сотрудникам грозит сокращение.

"Постановлением Кировского районного суда города Новосибирска приостановлена эксплуатация здания на опасном производственном объекте ПАО "Тяжстанкогидропресс" сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.

В ходе проверочных мероприятий Ростехнадзором были выявлены нарушения требований промышленной безопасности. В частности, установлено наличие протечек кровли чугунолитейного цеха из-за нарушения целостности стыков крыши и отсутствия ливневой канализации, не выполнен ремонт кровли цеха, кровля одного из пролетов чугунолитейного цеха не соответствует требованиям рабочей документации.

Ранее начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин сообщил журналистам, что в планах руководства предприятия на начало марта сокращение 250 сотрудников. При этом Витухин признал, что не видит перспектив работы завода в сложившейся ситуации, если на нее не обратят внимание крупные федеральные игроки, такие как корпорация "Ростех". Трудности предприятия он назвал самыми напряженными на рынке города, которые является для него исключением.

О ситуации и заводе

Энергоснабжающие организации 31 марта отключили от электроэнергии завод "Тяжстанкогидропресс" в связи с долгом. Было объявлено, что до 25 мая сотрудники будут находиться на производственном простое. Ранее прокуратура выявила на предприятии долг перед сотрудниками в размере более 2 млн рублей.

С 2017 года у завода сменились три собственника и пять генеральных директоров. В феврале 2017 года контрольный пакет акций предприятия перешел к сервисному металлоцентру "Стиллайн", который оформил в "БКС Банке" кредит на сумму 750 млн рублей, поручателем выступил "Тяжстанкогидропресс". После того, как с выплатой кредита возникли затруднения, "Стиллайн" признали банкротом. По итогам двухлетних судебных разбирательств управление заводом "Тяжстанкогидропресс" перешло к группе БКС. В пресс-службе Минпромторга РФ сообщали, что поиск решения по выходу из ситуации продолжат с участием руководителей предприятия, основных потребителей продукции завода, правительства Новосибирской области, АО "БКС Банк", Ассоциации "Станкоинструмент".

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.