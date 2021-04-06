В Новосибирске разработали два варианта трамвайной концессии стоимостью до 30 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска рассматривает два варианта проекта концессии, которая предполагает комплексную модернизацию трамвайной инфраструктуры в правобережной части города для решения проблемы транспортной доступности. Стоимость проектов варьируется от 7 и до 30 млрд рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В мэрию города Новосибирска с предложением по модернизации трамвайной инфраструктуры обращалась группа "Синара", государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и управляющая компания "Лидер", которая ранее реализовала подобный проект в городе Санкт-Петербурге. Рассматриваются два варианта объектов концессии", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, в первом варианте речь идет о строительстве трамвайной линии в Плющихинском жилмассиве, где проживают более 50 тыс. человек, соединении ее со станцией метрополитена "Золотая нива". Проект включает строительство трамвайной линии и реконструкцию существующей по улице Кошурникова, Гусинобродскому шоссе, реконструкцию правобережного трамвайного депо, системы энергоснабжения и строительство новой тяговой подстанции, а также закупку нового подвижного состава. Минимальный объем инвестиций в создание наземной инфраструктуры составляет 5-7 млрд рублей.

Второй вариант предполагает реконструкцию всей правобережной трамвайной сети, включая строительство новых участков и полную замену подвижного состава. Минимальные инвестиции в проект - 20-30 млрд рублей. В мэрии подчеркнули, что возможность заключения концессии зависит от сроков изменения законодательства.

В настоящее время правительство РФ готовит изменения в закон о концессиях и государственно-частном партнерстве, согласно которым инвестор может развивать транспортную инфраструктуру в городах при гарантии региональных бюджетов. Однако инвестиции в подобные проекты существенны, в бюджете Новосибирска не предусмотрено такое долгосрочное финансирование, поэтому необходимы федеральные программы, предполагающие софинансирование.

"Кроме того, предполагается внести изменения, при которых концессионер, строящий инфраструктуру, может вне конкурса получать и право операционной деятельности на этой линии. Сейчас закон подразумевает только конкурс по выбору оператора на обслуживание транспортной сети. Пока изменения не внесены. Именно это и тормозит дальнейшие переговоры с инвесторами по реализации трамвайной концессии в Новосибирске. Пакет предложений практически готов, периодически переговоры с инвесторами возобновляются", - сообщили в мэрии.

О ситуации с концессией

Ранее сообщалось о единственном варианте проекта концессии, который предусматривал двухэтапную модернизацию трамвайной инфраструктуры. Первый этап, рассчитанный до 2024 года, предусматривал реконструкцию депо, существующих трамвайных путей, инфраструктуры под новый подвижной состав, строительство трамвайной линии по улице Кошурникова к станции метро "Золотая Нива" и в жилмассиве Плющихинский. Второй этап предполагалось провести до 2030 года. Конкурс на реализацию проекта должны были объявить до конца 2019 года, однако позднее в мэрии сообщили, что соглашение подпишут не ранее 2021 года.