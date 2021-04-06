В Иркутской области из-за повышения уровня воды в Байкале возможны летние подтопления

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Подтопления в нижнем бьефе Иркутской ГЭС возможны летом в Приангарье из-за повышения уровня воды в озере Байкал. Об этом во вторник сообщил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Летом мы ожидаем высокие уровни Байкала, возможны подтопления в нижнем бьефе. Но на данный момент сброс Иркутской ГЭС составляет 2,1 тыс. куб. м в секунду, это не критично. Осенью были сбросы в объеме 2,750 тыс. куб. м в секунду, происходили подтопления нескольких садоводческих участков, расположенных на островах", - сказал Федосеенко.

По его словам, в октябре власти региона планируют утвердить зону подтопления - территорию, где будет ограничено размещение объектов.

По данным Росводресурсов, уровень воды в Байкале на 5 апреля составляет 456,27 м при критической отметке 457 м. На озере начался период таяния льда.

Осенью 2020 года уровень Байкала повышался на 12 см выше критического, в связи с чем пропуск воды на Иркутской ГЭС был увеличен. После этого в Иркутске подтопило острова на Ангаре. Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока.

Работы на реках

Федосеенко также рассказал, что со второй декады апреля по вторую декаду мая в регионе будет проходить активное освобождение рек области ото льда. В Тайшетском районе на реке Белой уже начались взрывные работы, чтобы избежать ледовых заторов и подтоплений населенных пунктов.

В южной части Иркутской области, где весеннее половодье уже началось и талые воды подтопили почти 260 участков, ситуация нормализуется. "На данный момент в пяти населенных пунктах еще не освобождено от воды 137 участков. Работа продолжается, группировка работает", - сказал Федосеенко. Пресс-служба правительства Иркутской области во вторник сообщила, что пик чрезвычайной ситуации пройден, к концу недели в Иркутском районе может быть снят режим ЧС.

В 2019 году Иркутская область пережила разрушительные летние паводки, когда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.