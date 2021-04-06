В Приангарье планируют охватить летним отдыхом и занятостью 260 тыс. детей

ИРКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассчитывают в 2021 году охватить всеми видами летнего отдыха и занятости порядка 260 тыс. детей - столько же, сколько до пандемии. На эту цифру позволит выйти, в том числе, смягчение требований к работе лагерей, сообщила во вторник журналистам заместитель председателя правительства области Валентина Вобликова.

В феврале власти региона сообщали, что в 2021 году в летних лагерях в Приангарье из-за ограничительных мер смогут отдохнуть почти в 2,5 раза меньше детей, чем до пандемии, - порядка 110 тыс. Однако в конце марта Роспотребнадзор разрешил увеличить заполняемость лагерей с 50% до 75%, принятие решений об открытии палаточных лагерей было передано на уровень субъектов РФ, а также было разрешено отправлять детей на отдых в другие регионы страны.

"Мы планируем, что всеми формами занятости в этом году обеспечим не менее 260 тыс. детей, то есть как это было во все предыдущие годы, кроме 2020 года. <…> Это и загородные лагеря, и максимально задействуем лагеря дневного пребывания, которых многократно больше, так как они организуются при каждой школе. Сейчас принято решение о возможности открытия платочных лагерей. Будут дистанционные формы занятости, трудовые отряды, различные походы. Также теперь возможен выезд организованных групп детей за пределы субъекта, то есть решается вопрос отправки детей в детские центры "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан", - сказала Вобликова.

На детскую оздоровительную кампанию в 2021 году в бюджетах области и муниципалитетов предусмотрено 768 млн рублей.

В 2020 году из-за пандемии и введенных ограничений в Иркутской области не было массовой оздоровительной кампании. Работали 13 детских лагерей, в которых отдохнули 574 ребенка. Это были дети из социальных учреждений, они выезжали на отдых со своими коллективами. В прошлом году появился альтернативный - виртуальный - вид летней занятости: детям давали задания для самостоятельного выполнения в дистанционном режиме. В этом участвовали различные образовательные организации. Такими малыми формами занятости была охвачена 81 тыс. детей.