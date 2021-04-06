На юге Западной Сибири в мае-сентябре прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Повышенный уровень пожарной опасности ожидается с мая по сентябрь на юге Западной Сибири - в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

"В условиях положительной аномалии температуры в сочетании с погодой без осадков в отдельных районах, а именно на юге Западной Сибири в мае и июне, а также в августе и сентябре 2021 года следует ожидать повышенную пожароопасность и высокий класс горимости", - сказал он.

Согласно прогнозу, средняя месячная температура в мае ожидается около нормы, на северо-западе Томской области - выше на 1 градус, по югу Кемеровской области, юго-востоку Алтайского края и в Республике Алтай - ниже нормы на 1 градус. Около нормы осадков выпадет по юго-востоку Новосибирской и Томской областей, в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай. В июне средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса, месячный объем осадков предполагается в пределах среднемноголетних значений.

В августе средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы. Месячное количество осадков предполагается в пределах среднемноголетних значений, избыток осадков - по юго-западу Томской, западу Новосибирской областей и северо-западу Алтайского края. В сентябре средняя месячная температура ожидается в пределах климатических норм, месячное количество осадков - около средних значений.

В апреле 2020 года в некоторых регионах Сибири в результате установившейся жаркой погоды, порывистого ветра и множественных неконтролируемых палов сухой травы серьезно осложнилась пожарная обстановка вблизи ряда населенных пунктов. Пожары уничтожили 64 постройки в четырех населенных пунктах в Кузбассе, 76 построек - в шести СНТ в Новосибирской области. Глава МЧС России Евгений Зиничев называл ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке критической.