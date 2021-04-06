На Алтае возбудили дело о халатности при расходовании бюджетных средств

ТАСС, 6 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников управления ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Горно-Алтайска. Из-за принятия чиновниками невыполненных работ по очистке кюветов бюджету города причинен ущерб на 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ во вторник.

"По версии следствия, в ноябре 2020 года должностными лицами управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Горно-Алтайска был заключен муниципальный контракт с одной из коммерческих организаций на выполнение работ по очистке водоотводных кюветов на сумму свыше 2,7 млн рублей. Работы были приняты и оплачены в полном объеме, в том числе ряд фактически невыполненных работ. Городу причинен крупный материальный ущерб на сумму более 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС добавили, что аукцион на выполнение работ по очистке кюветов от ила был организован чиновниками только с 15 октября, тогда как работы в действительности должны были проводиться с 15 апреля по 15 октября.