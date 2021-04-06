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В густонаселенном районе Новосибирска построят поликлинику на 300 посещений в смену

К медучреждению будут прикреплены 9 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Поликлинику, рассчитанную на 300 посещений в смену, стоимостью 429 млн рублей построят в Новосибирске в связи с ростом численности населения в двух окраинных микрорайонах на левом берегу Оби. Строительство планируется завершить до конца 2022 года, следует из материалов портала госзакупок, где был объявлен аукцион на поиск подрядчика.

На левом берегу Оби в Новосибирске происходит активное строительство новых микрорайонов, однако их обеспеченность объектами социальной инфраструктурой остается низкой. Из-за того, что дома располагаются на окраине города, расстояние до ближайшей поликлиники составляет 5 км, без пересадок дорога до нее на общественном транспорте может занимать до двух часов.

"Необходимость строительства здания поликлинического отделения вызвана неуклонным ростом численности населения в микрорайонах "Дивногорский" и "Новомарусино" и высокой востребованностью приема участковых врачей и узких специалистов", - сообщается в материалах закупки.

Отмечается, что здание поликлиники будет пятиэтажным с пропускной способностью 300 человек в смену, его площадь составит 6,6 тыс. кв. м. К новой поликлинике будут прикреплены 9 тыс. человек. В медучреждении будет два отделения: взрослое и детское со стационарами дневного пребывания на шесть и четыре коек соответственно. Аукцион планируется провести 28 апреля.

Новая поликлиника на левобережье Новосибирска входит в перечень 16 медучреждений, которые планируется построить в регионе по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщал ТАСС ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов, на инфраструктурные проекты по программе планируется направить более 5,2 млрд рублей.

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