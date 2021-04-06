В Новосибирске впервые открылся фестиваль, посвященный освоению космоса

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Первый фестиваль науки и искусства, посвященный роли города в освоении космоса, стартовал во вторник в Новосибирске в честь празднования Дня космонавтики. К нему приурочены более 500 мероприятий, в том числе научно-популярные лекции, экскурсии, а также запуск мини-ракеты, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Новосибирск - крупный научный центр РФ, где ранее были разработаны компоненты для первого искусственного спутника земли, электроника для фотосъемки Венеры, специальное твердое топливо для ракет, огнестойкое волокно для скафандров, тренажеры для подготовки космонавтов и многое другое. По словам вице-мэра, именно большой вклад Новосибирска в освоение космоса стал причиной создания фестиваля.

"Мы сделали такой фестиваль "Новосибирск космический". Мы разработали специальный сайт, там есть информация о всех мероприятиях, которые будут проводиться. На этом сайте мы также опубликовали 60 историй о Новосибирске и о его вкладе о освоение космоса, они также будут рассказаны на радио "Городская волна", - сказала Терешкова.

Он отметила, что среди ключевых мероприятий фестиваля - встреча "Гагаринских суток", которая состоится перед Новосибирским планетарием накануне празднования Дня космонавтики. Праздничное мероприятие с огненным шоу и фейерверками завершится запуском мини-ракеты. Кроме этого, 12 апреля в городском метро на станции "Гагаринская" запланировано открытие архитектурной композиции, посвященной первому полету человека в космос. Вице-мэр добавила, что мероприятия фестиваля, в том числе лекции и экскурсии, продлятся после 12 апреля, вплоть до конца года.

"Мы предлагаем всем подключиться к просветительскому проекту. 21 апреля к нам присоединится наша новосибирская космонавтка Анна Кикина (c 2016 года единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса - прим. ТАСС) с лекцией, которая будет транслироваться на ютуб-канале", - дополнила директор новосибирского планетария Татьяна Белоусова.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.