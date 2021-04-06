Экс-заместителя начальника УФНС Кузбасса осудили за взятки

КЕМЕРОВО, 6 апреля. /ТАСС/. Бывший высокопоставленный сотрудник управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области приговорен судом к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за получение взятки от арбитражного управляющего. Свою вину в преступлении осужденный не признал, сообщается во вторник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, осужденный Игорь Маджара на момент задержания исполнял обязанности заместителя руководителя кузбасского УФНС. Преступление он совершил до назначения на эту должность, когда возглавлял отдел по обеспечению процедуры банкротства в региональной налоговой службе.

"Следствием и судом установлено, что в 2016 году осужденный предложил арбитражному управляющему предприятия в стадии банкротства ежемесячно перечислять ему на счет ипотечного кредита по 10 тысяч рублей. За данное вознаграждение он пообещал не применять к управляющему меры ответственности за допускаемые на стадии банкротства нарушения налогового законодательства. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года", - говорится в сообщении регионального управления СК.

Ранее ТАСС сообщал, что мужчина был задержан осенью 2019 года, когда о его преступной деятельности стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. В его рабочем кабинете были проведены обыски, изъяты документы и проведены экспертизы. Несмотря на то, что со следствием экс-работник налоговой службы не сотрудничал, собранных доказательств оказалось суду достаточно для вынесения обвинительного приговора.