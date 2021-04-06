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В Туве объявили начало пожароопасного сезона

В тушении лесных пожаров будут задействованы 552 человека и 195 единиц техники

ТАСС, 6 апреля. Пожароопасный сезон объявлен на землях лесного фонда в Туве, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В республике установлено начало пожароопасного сезона на землях лесного фонда в связи со сходом снежного покрова", - сказали в пресс-службе.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Тувы, в тушении лесных пожаров будут задействованы 552 человека и 195 единиц техники. В целях своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров подготовлена парашютно-десантная пожарная служба "Авиалесоохраны". На 100% укомплектован личный состав лесопожарных станций.

В республике в 2020 году было зафиксировано 63 пожара в лесах на более чем 18 тыс. га. В большинстве случаев их причинами были грозы.

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