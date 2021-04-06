Пенсионерам Кузбасса вернули бесплатный проезд в общественном транспорте

КЕМЕРОВО, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение о возобновлении действия региональной льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров - она была временно отменена в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте правительства Кемеровской области.

"Год назад бесплатный проезд в общественном транспорте вынужденно отменили. Такая мера применялась по всей стране ради безопасности пожилых людей, входящих в группу риска. Сейчас в Кузбассе стабильно низкий уровень заболеваемости коронавирусом, что позволяет возобновить данную льготу. Уже с мая, когда начнется сезон садово-огородных работ, кузбассовцы пенсионного возраста смогут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах, городских и пригородных автобусах и электричках", - приводят в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Региональная льгота действует для пожилых граждан в Кузбассе действует более 20 лет во время дачного сезона - с мая по сентябрь. Четыре дня в неделю с понедельника по четверг женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет могут воспользоваться правом бесплатного проезда на трамваях, троллейбусах, городских и пригородных автобусах и электричках.

По данным Министерства транспорта Кузбасса, с 1 мая в регионе будет дополнительно введено более 60 пассажирских автобусных маршрутов до садоводческих обществ, также с мая в регионе начнут курсировать 16 электропоездов для дачников.