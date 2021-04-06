В Новосибирске создали виртуальный музей космонавтики

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Виртуальный музей космонавтики, собранный из индивидуальных пожертвований горожан, создали в Новосибирске. Коллекция музея насчитывает около 300 оцифрованных экспонатов, среди которых памятные медали, документы и филателия, связанные с освоением космоса, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС директор одного из инициаторов проекта - музея Новосибирска - Елена Щукина.

"Мы запустили проект совместно с библиотекой Сибирского краеведения - виртуальный музей космонавтики. Мы решили, что будем его собирать вместе с горожанами. Сегодня порядка 300 предметов уже выставлено, и эта работа будет продолжаться", - сказала Щукина.

Она добавила, что собрание структурировано как по темам (космонавты, техника, планеты, космические исследования), так и по видам экспонатов. Среди них есть марки, медали и ордена, а также документы и плакаты, оцифрованные изображения которых жители Новосибирска присылают музейным работникам. Щукина также отметила, что 12 апреля планируется запуск серии подкастов с экспертами, которые работают в сфере космонавтики.

Новосибирск - крупный научный центр РФ, где ранее были разработаны компоненты для первого искусственного спутника земли, электроника для фотосъемки Венеры, специальное твердое топливо для ракет, огнестойкое волокно для скафандров, тренажеры для подготовки космонавтов и многое другое. В этом году в городе впервые проходит фестиваль науки и искусства, посвященный роли города в освоении космоса. К нему приурочены более 500 мероприятий, в том числе научно-популярные лекции, экскурсии, а также запуск мини-ракеты.