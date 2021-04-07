В Иркутской области количество подтопленных участков за сутки сократилось до 53

ИРКУТСК, 7 апреля. /ТАСС/. Количество участков, подтопленных в результате весеннего половодья, за сутки в Иркутской области сократилось со 137 до 53, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

"Наблюдается положительная динамика, вода уходит с жилых территорий. За прошедшие сутки от воды освободились 84 участка. Таким образом, по состоянию на утро 7 апреля подтопленными остаются 53 участка в пяти населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Подтопленных жилых домов нет. В Иркутском районе, где в зоне подтопления находятся 42 приусадебных участка, действует режим чрезвычайной ситуации, его планируется снять к концу недели. В населенных пунктах продолжают откачивать и отводить воду.

В 2019 году Иркутская область пережила разрушительные летние паводки, когда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.