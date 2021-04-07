"Барнаулкапстрой" возобновил строительство проблемного жилого комплекса для дольщиков

БАРНАУЛ, 7 апреля. /ТАСС./ Компания "Барнаулкапстрой", собственником которой является мэрия Барнаула, возобновила строительство проблемного жилищного комплекса по улице Парковая с участием средств более сотни дольщиков. Власти намерены не допустить банкротства предприятия, сообщает пресс-служба администрации города в среду.

"АО СЗ "Барнаулкапстрой" проведены и заактированы контрольные обмеры объемов строительно-монтажных работ, выполненных ООО "СК Стройпанорама" на третьей блок-секции строящегося дома, заключен договор подряда. Новый подрядчик из группы компаний "Адалин" начал строительные работы на третьей блок-секции. Администрация города продолжает работу по стабилизации экономической обстановки в "Барнаулкапстрой", недопущению банкротства предприятия", - цитирует пресс-служба замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрея Федорова.

Решается вопрос с подключением видеокамеры на строящемся доме, после чего появится возможность наблюдать за ходом проведения работ на строительной площадке в режиме реального времени.

В марте губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил мэрии Барнаула решить проблемы дольщиков "Барнаулкапстроя", который находится на грани банкротства. Компания, собственником и единственным акционером которой является мэрия города, строит жилищный комплекс по улице Парковая, 71 за счет проектного финансирования ПАО "Сбербанк". Денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах в банке. По словам главы региона, ситуация в компании и строительном блоке мэрии города "тяжелая".

В ноябре 2020 года суд признал бывшего директора АО "Барнаулкапстрой" Александра Канакова виновным в получении взятки на 3,6 млн рублей. Его приговорили к четырем годам колонии и 15 млн рублей штрафа. По этому же делу в 2020 году арестовали и замглавы Барнаула Сергей Демин, которого впоследствии отстранили от должности. Его дело рассматривается в суде. Установлено, что с июля по сентябрь 2019 года Канаков и Демин получили на подконтрольный счет от директора одной из строительных компаний часть взятки на общую сумму 15 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство деятельности общества в приемке работ по договору строительства многоквартирного дома, ведение предпринимательской деятельности с максимальной коммерческой выгодой.