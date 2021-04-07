В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли двое детей

ИРКУТСК, 7 апреля. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара, который произошел в частном доме вечером во вторник. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"), по факту гибели двух детей на пожаре. Вечером 6 апреля поступило сообщение о том, что в поселке Окунайский Казачинско-Ленского района произошло возгорание одного из домов. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела семилетнего мальчика и трехлетней девочки", - говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются.

Пожар произошел в деревянном двухквартирном одноэтажном доме. Как сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, известно, что родителей дома не было - отец уехал на работу, а мать ушла в гости. "Электроприборы оставались включенными, при этом о плохом состоянии электропроводки хозяева дома знали. Полыхающую крышу своего дома женщина увидела, когда вышла на улицу из дома подруги. Пожар был обнаружен слишком поздно, из-за сильного задымления никто из взрослых войти в квартиру уже не смог", - говорится в сообщении.