Эксперты: Тува ожидает от нового руководителя продолжения курса на развитие региона

ТАСС, 7 апреля. Жители Тувы ожидают от Владислава Ховалыга, назначенного врио главы республики после отставки Шолбана Кара-оола, продолжения действующего курса на развитие региона, в том числе реализации программы социально-экономического развития Тувы на 2020-2024 годы и поддержки инфраструктурных проектов. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты-политологи и представители федеральной власти.

Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку по собственному желанию 54-летнего Шолбана Кара-оола, возглавлявшего Туву с 2007 года. Врио главы республики назначен 53-летний Владислав Ховалыг, с ноября 2018 года занимавший пост генерального директора АО "Тываэнергосбыт", до этого он 10 лет был мэром республиканского центра - Кызыла. Ховалыг является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

"Партия "Единая Россия" поддерживает решение президента РФ о назначении Владислава Ховалыга временно исполняющим обязанности главы республики. Он <...> хорошо знает республику, опытный управленец, видит и понимает проблемы и задачи, которые предстоит решать в республике. Преемственность власти в регионе сохранится. Прежний глава много сделал для развития республики, но, между тем, предстоит решить много задач по развитию экономики, сельского хозяйства, в том числе требует решения и один из наиболее серьезных вопросов для региона - создание новых рабочих мест, повышение уровня занятости жителей республики", - сказал ТАСС депутат Госдумы Сергей Сокол, который курирует работу партийных отделений ЕР в четырех сибирских регионах, в том числе в Туве.

Сокол особо подчеркнул, что росту благосостояния жителей региона должно способствовать развитие добывающей промышленности в Туве, которая в настоящее время считается одной из самых перспективных. Вопрос невысокого уровня жизни в субъекте обсуждался, в частности, в ходе визита в начале марта в Туву премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Программа развития

Для Тувы известие о смене главы региона стало неожиданностью. Представители политической элиты региона разделяют мнение Сокола и отмечают, что ждут от нового руководителя продолжения социально-экономического курса Кара-оола.

Тува входит в число десяти регионов, которым необходима поддержка федерального центра для ускорения социально-экономического развития, в прошлом году правительством РФ была утверждена программа индивидуального развития региона. В феврале в работу был запушен первый объект, построенный в рамках ее реализации, это линия по производству железобетонных изделий. Для Тувы это важно, так как почти 80% основных строительных материалов завозится в республику из других регионов. Реализацию программы, комментируя свою отставку, Кара-Оол назвал одним из главных достижений совместной работы своей команды и федеральных органов власти.

"Мы создали базу для движения на десятилетнюю как минимум перспективу. Я говорю об индивидуальной программе развития, по которой Тува фактически стала специальным проектом России", - написал экс-глава республики на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте".

Депутат Верховного Хурала Тувы Онер Ондар выразил надежду, что будут продолжены инфраструктурные проекты Кара-оола, в частности, запуск международного сообщения через аэропорт Кызыла и реконструкция пункта пропуска "Хандагайты" на российско-монгольской границе.

Координатор "Деловой России" в Сибирском Федеральном округе, депутат Госдумы Виктор Зубарев также отметил, что Кара-оол показал себя как эффективный руководитель, который добился заметного экономического роста в регионе. По данным Росстата, ВРП региона за прошедшие годы вырос в 5 раз, объем инвестиций в основной капитал субъекта - более чем в 7 раз. "[Хочу] пожелать последователю Шолбана Валерьевича продолжать этот курс", - сказал Зубарев.

Сам Ховалыг отказался от подробных комментариев, сообщив ТАСС, что намерен в течение нескольких дней детально ознакомиться с ситуацией в республике.

Проблемы региона

В числе главных проблем Тувы эксперты называют неразвитость транспортной инфраструктуры, ограничивающую социально-экономический рост. Так, в республике до сих пор нет железной дороги. Кара-оол на протяжении многих лет добивался строительства железнодорожной магистрали Курагино-Кызыл, которая соединила бы республику с Трансибом. Проект не был реализован, и в начале апреля кабмин РФ поручил приостановить концессию по строительству на срок до пяти лет.

Политолог Александр Чернявский заметил, что по многим социальным показателям республика находится в числе отстающих. "Есть официальные цифры по бедности, и регион лидирует в антирейтингах. [Перед и. о главы] будут поставлены, в первую очередь, задачи социально-экономического плана, потому что республика очень долгие годы пребывает в аутсайдерах по многим позициям. Я думаю, очень многое предстоит, чтобы потенциал республики активировать, но для этого нужна железная дорога, для того чтобы достать и экспортировать эти богатства, которые есть в Туве", - сказал он.

Депутат Госдумы, координатор отделений ЛДПР в Красноярском крае, Хакасии и Туве Сергей Натаров также отметил наличие различных политических сил в регионе, пояснив агентству, что надеется на то, что новый руководитель сможет наладить работу со всеми оппозиционными структурами. Ранее это не всегда получалось, признался он. "У нас не было личных вопросов и претензий к самому Кара-оолу. Но у нас были претензии к работе его команды, в том числе и по многим федеральным проектам, и по вопросам внутри самого субъекта", - отметил он.