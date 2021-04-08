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На Байкале обнаружили очаг загрязнения неустановленной жидкостью

Предположительно, на участок льда площадью 1,2 кв. м попали нефтепродукты

ИРКУТСК, 8 апреля. /ТАСС/. Загрязнение, предположительно, нефтепродуктами обнаружили на озере Байкал у острова Ольхон. Площадь пятна составила 1,2 кв. м, сообщила в четверг пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Черная лужа с вязкой, резко пахнущей жидкостью была обнаружена на льду Байкала в полукилометре от мыса Бурхан. Об этом в своем аккаунте сообщил один из пользователей Instagram. Для проверки информации на указанное место выехали сотрудники островного лесничества ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". И действительно обнаружили загрязнение - пятно, напоминающее нефтепродукт, размером 120 на 100 см и глубиной порядка 1 см", - говорится в сообщении.

Загрязнение ликвидировали. Инспекторам по охране окружающей среды пришлось снять слой льда, чтобы полностью исключить попадание неустановленной и потенциально опасной жидкости в озеро. Лицо, допустившее загрязнение акватории Байкала, устанавливается.

Байкал, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. В конце марта на Байкале завершился зимний туристический сезон, на озере начался период таяния льда.

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