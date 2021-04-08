На Алтае осудили почти 20 человек за массовые беспорядки в СИЗО в 2016 году

ТАСС, 8 апреля. Майминский районный суд в Республике Алтай вынес приговор почти двум десяткам участников массовых беспорядков в следственном изоляторе в 2016 году, сообщает в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Судом установлено, что 22 сентября 2016 года один из заключенных СИЗО-1, находясь в камере, публично призвал других заключенных к беспорядкам и уничтожению имущества учреждения. После чего его поддержали более 23 заключенных 16 камерных помещений. Злоумышленник совместно с пятью сокамерниками расшатал стол и две лавки, вырвав их опоры, вмонтированные в бетонный пол, после чего забаррикадировали входную дверь. Остальные участники массовых беспорядков уничтожили телевизионные камеры внутри камер. В результате уничтожено имущество учреждения на общую сумму свыше 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого 17 бунтовщиков признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"), один - по ч. 3 ст. 212 ("Призывы к массовым беспорядкам") и ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"). Все они приговорены к реальному лишению свободы.

"Все фигуранты дела получили реальные сроки - от 3,5 до 5 лет лишения свободы. Судебное следствие длилось около двух с половиной лет. Сложность этого дела состояла в числе фигурантов, а также в том, что часть подсудимых за время следствия освободились из СИЗО, разъехались по различным регионам РФ, а некоторые повторно попали в места лишения свободы. Было крайне сложно собрать их и 18 адвокатов. В деле было 30 томов", - уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления.