Новосибирские власти планируют в 1,7 раза увеличить число иностранцев в вузах региона

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где в ближайшие годы планируется реализация нескольких инфраструктурных проектов в сфере образования, к 2025 году планируют более, чем в 1,7 раза увеличить число иностранных студентов, обучающихся в вузах региона - с 9 до 15,6 тыс. Об этом сообщил совещании по реализации стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года губернатор области Андрей Травников.

"В наших вузах сегодня уже учится почти 9 тыс. иностранных студентов из 72 государств. По нашим прогнозам, через четыре года их численность вырастет до 15 тыс. 600 человек. Конечно же, очень важно выстраивать уважительные, конструктивные, постоянные межнациональные взаимоотношения", - сказал Травников.

Ранее о своих планах по увеличению числа иностранных студентов заявили два крупнейших вуза региона - Новосибирский государственный университет (НГУ) и Новосибирский государственный технический университет. Как сообщали представители вузов для привлечения студентов планируется увеличить число магистерских программ, а также развивать онлайн-форматы обучения.

В начале марта Новосибирск посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он дал ряд поручений по реализации в городе крупных инфраструктурных проектов. В частности, строительства новых учебных корпусов Новосибирского государственного университета. По словам Травникова, первое здание планируется ввести в эксплуатацию уже в конце 2021 года.

Также премьер распорядился о строительстве для специализированного учебно-научного центра НГУ нового кампуса с общежитием, развлекательным центром и лабораторией. В общей сложности, на территории Новосибирского госуниверситета планируется строительство девяти различных объектов исследовательской и социальной инфраструктуры в 2021-2025 годах. Для их создания планируют использовать три разных механизма финансирования: федеральная адресная инвестиционная программа, государственно-частное партнерство и средства частного инвестора.