"Союзмультфильм" примет участие в создании центра довузовской подготовки в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска и киностудия "Союзмультфильм" подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому на базе детской киностудии "Поиск" в Новосибирске будет создан методический центр для довузовской подготовки в области анимации и мультипликации. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого договора на базе детской киностудии "Поиск" будет создан методический центр, который позволит ребятам пройти довузовскую подготовку в области анимации и мультипликации", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Новосибирска Анны Терешковой, планируется создать трехступенчатую систему обучения мультипликаторов, которая будет начинаться в городских школах искусств - в них откроют отдельные направления анимации и мультипликации. После обучения в школах предполагается обучение в Новосибирском государственном художественном училище, после чего - в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ).

"Мы планируем подписать соглашение с педагогическим университетом, есть некие договоренности и с художественным училищем. НГПУ выпустит педагогов-мультипликаторов, в муниципальных школах искусств будет запущено направление мультипликации, позже мы скорректируем образовательную методику, защитим программу и представим ее, в частности, министерству культуры Новосибирской области. Мы хотим, чтобы наша программа была включена в образовательный процесс школ искусств Новосибирска и России", - сказала Терешкова.

Впоследствии мэрия планирует расширить деятельность киностудии "Поиск" и создать образовательный креативный кластер в Новосибирске. Как отметил гендиректор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, специалисты не ожидают, что после обучения все дети будут аниматорами, так как одна из задач - готовить квалифицированного зрителя.

В конце января Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и киностудия "Союзмультфильм" подписали меморандум о создании регионального анимационного кластера. Как сообщала ТАСС вице-мэр города Анна Терешкова, работы по созданию кластера планируется завершить до конца года.

О новосибирской киностудии

Детская киностудия "Поиск" работает в новосибирском Академгородке с 1973 года. Ее деятельность получила признание на российских и международных фестивалях детского мультипликационного кино, где удостоилась более 400 дипломов и призов. Ежегодно студия участвует более чем в двадцати кинофестивалях, таких как Всемирный фестиваль Unica, Московский международный фестиваль детского анимационного кино "Золотая рыбка", "Петербургский экран", "Аниматор", "Мир глазами детей" и другие.