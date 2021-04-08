В Красноярске мужчина ранил ножом в шею ребенка в подъезде

КРАСНОЯРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Мужчина в подъезде одного из домов Красноярска напал на ребенка и ранил его ножом в шею. Нападавший задержан, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, 1974 г. р., который в одном из подъездов жилого дома Красноярска напал на 9-летнего ребенка и нанес ножевое ранение в шею", - сообщили в главке МВД.

Сейчас мальчик находится в реанимации.

По предварительным данным, два ребенка шли в гости в квартиру одного из домов на улице Молокова. На одного из них напал пьяный мужчина. Подозреваемого помог задержать местный житель, удерживавший злоумышленника до приезда полиции.