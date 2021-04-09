Учеников четырех школ в Кузбассе перевели на онлайн-обучение из-за аварийности зданий

КЕМЕРОВО, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение ввести дистанционное обучение в трех школах региона, здания которых частично находятся в аварийном состоянии, сообщается на сайте Министерства образования и науки региона. Ранее в связи с обрушением в школе Междуреченска на онлайн-обучение были переведены около 1 тыс. ее учеников, пояснили ТАСС в министерстве.

Вечером 2 апреля в одной из старейших школ Междуреченска произошло обрушения стены и кровли, в этот момент в здании никого не было, пострадавших нет. Текущую неделю школьники учатся дистанционно, с понедельника они будут распределены по другим школам города. После инцидента во всех образовательных учреждениях в регионе прошли масштабные проверки. Аварийное состояние выявлено в конструктивах зданий двух школ в Кемерове и одной школы в городе Белово.

"Еще до проведения всех экспертиз, по итогам визуального осмотра, принято решение временно закрыть часть зданий школ и перевести детей в другие корпуса или на дистанционное обучение. На это время всем ребятам, у которых нет технической возможности обучаться из дома, будет предоставлено необходимое оборудование. Со стороны муниципальных органов управления образованием, министерства образования и науки Кузбасса также будет оказана методическая, психологическая и другая необходимая помощь школьникам, их родителям и учителям", - сообщила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

В Белове более 650 учащихся школы №10 будут учиться полностью дистанционно, здание будет обследовано экспертами и проведена экспертиза. В Кемерове режим обучения детей из двух школ будет очно-дистанционный, так как из эксплуатации временно выведены только часть их зданий.