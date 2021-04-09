В Новосибирске открылся Центр грамотности

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Центр грамотности открылся в пятницу в Новосибирской государственной областной научной библиотеке (НГОНБ). Он создан в рамках просветительского проекта "Библиотека грамотности" фонда "Тотальный диктант" и стал первым из пяти центров, направленных на популяризацию русского языка, которые появятся в регионе, сообщила на открытии директор библиотеки Светлана Тарасова.

"Мы будем этим гордиться и напоминать снова и снова, что мы были первыми, что инициатива пошла именно из Новосибирска <...>. Сегодня в торжественной обстановке мы открываем центр грамотности. Мы открываем сегодня первый, а завтра будут запущены еще четыре в библиотеках районов Новосибирской области", - сказала Тарасова.

В рамках проекта все Центры грамотности получат словари, справочники, энциклопедии, большинство из которых выходят ограниченными тиражами и не всегда доступны даже в крупных библиотеках страны. "Для нас важно, что здесь можно получить методическую помощь, здесь можно оказать содействие в поиске информации и, конечно, просто учиться грамотно и красиво говорить", - отметила министр культуры региона Наталья Ярославцева.

В 2020 году фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" совместно с областными, краевыми и муниципальными библиотеками России, а также при поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи и департамента модельных библиотек РГБ начал реализацию просветительского проекта "Библиотека грамотности" на базе 55 библиотек 11 регионов России.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.