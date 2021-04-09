В Тулуне жилье получили 556 семей, чьи дома подтопило грунтовыми водами во время паводка

ИРКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Новое жилье получили 556 семей в городе Тулуне Иркутской области, дома которых во время паводка 2019 года пострадали от повышения уровня грунтовых вод. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Прием документов был начат в июле прошлого года и продлится до 1 июля 2021 года. За это время необходимые документы предоставили более 1,2 тыс. семей, из них положительные решения выданы 1 044 семьям. 556 из них уже получили документы на новое жилье и переезжают в него", - говорится в сообщении.

Люди получили жилплощадь в микрорайоне Угольщиков, где построены многоэтажные дома для пострадавших от паводка, а также в поселке Березовая Роща в индивидуальных домах. Чтобы обеспечить всех пострадавших от грунтовых вод, в Тулуне продолжат строить дома. Губернатор региона Игорь Кобзев направил в правительство РФ обращение о необходимости продолжить финансирование.

Когда летом 2019 года в Иркутской области начались паводки, территория, пострадавшая от высокого уровня грунтовых вод, не вошла в зону чрезвычайной ситуации. Поэтому владельцам домов, пострадавших от грунтовых вод, не было положено новое жилье. В 2020 году эта проблема обсуждалась президентом РФ и губернатором Иркутской области. Глава региона направил обращение в правительство РФ, и из федерального бюджета было выделено 1,3 млрд рублей на обеспечение пострадавших новым жильем.

В 2019 году Иркутская область пережила разрушительные летние паводки, когда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.