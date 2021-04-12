В Красноярске планируют создать на Енисее сеть причалов в популярных у туристов местах

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют к 2025 году создать на Енисее сеть речных причалов в самых привлекательных для туристов местах города, сообщила в понедельник в ходе пленарной дискуссии "Онлайн-государство: современные подходы к управлению города" Красноярского экономического форума заместитель руководителя главного управления по развитию молодежной политики Красноярского края Анна Астаева.

"Самый амбициозный для нас проект - развитие речного тризма. Была разработана концепция по обустройству причалами реки Енисей в черте Красноярска. Данная концепция реализуется, и к 2025 году мы планируем получить сеть причалов, которые будут объединять два берега нашего города и располагаться в самых туристических местах города", - сказала Астаева.

По ее словам, планируется организовать пять таких причалов, которые будут рассчитаны на жителей и гостей города. Также предусмотрена адаптация для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, планируется включить данную сеть в разрабатываемое приложение "Велком-Крск", где можно будет найти все привлекательные для туристов учреждения города.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.